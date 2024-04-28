«Бавария» снова попытается приобрести защитника «Манчестер Сити»

рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити»

«Бавария» этим летом предпримет еще одну попытку приобрести 33-летнего Уокера, сообщает Star on Sunday.

Мюнхенский клуб хотел выкупить Уокера перед началом текущего сезона, но главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола уговорил игрока остаться в команде.

Transfermarkt оценивает стоимость Уокера в 13 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

Напомним, за «Баварию» уже выступают два игрока сборной Англии — Гарри Кейн и Эрик Дайер.