«Бавария» снова попытается приобрести защитника «Манчестер Сити»

Кайл Уокер Фото: globallookpress.com
«Бавария» этим летом предпримет еще одну попытку приобрести 33-летнего Уокера, сообщает Star on Sunday.
Мюнхенский клуб хотел выкупить Уокера перед началом текущего сезона, но главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола уговорил игрока остаться в команде.
Transfermarkt оценивает стоимость Уокера в 13 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.
Напомним, за «Баварию» уже выступают два игрока сборной Англии — Гарри Кейн и Эрик Дайер.