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    «Бавария» снова попытается приобрести защитника «Манчестер Сити»

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    «Бавария» рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

    Кайл Уокер
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    Кайл Уокер

    «Бавария» этим летом предпримет еще одну попытку приобрести 33-летнего Уокера, сообщает Star on Sunday.

    Мюнхенский клуб хотел выкупить Уокера перед началом текущего сезона, но главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола уговорил игрока остаться в команде.

    Transfermarkt оценивает стоимость Уокера в 13 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.

  • Источник: «Бавария» не отпустит Мусиалу в «Ман Сити»
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