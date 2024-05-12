«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Арсеналом» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» расположился на 8-й строчке турнирной таблицы АПЛ, записав в свой актив 54 очка в 35-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 16 побед, 6 ничьих и 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 52:55.

В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в текущем сезоне АПЛ. Команда под руководством Эрика тен Хага отправилась на выезд в Лондон, где уступила «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

Это поражение прервало четырехматчевую беспроигрышную серию манкунианцев в чемпионате. Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1), «Борнмутом» (2:2), «Ливерпулем» (2:2) и добыл победу над «Шеффилд Юнайтед» (4:2).

«Арсенал»

После 36-ти сыгранных матчей «Арсенал» заработал 83 очка и на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ с отставанием в два балла от «Манчестер Сити». На счету «канониров» 26 побед, 5 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 88:28.

Лондонский клуб подходит к матчу с «Манчестер Юнайтед» с серией из четырех побед кряду. За этот отрезок «Арсенал» забил 13 голов и пропустил всего дважды — от «Тоттенхэма».

В крайнем туре АПЛ подопечные Микеля Артеты разобрались дома с «Борнмутом» (3:0). Голами в составе «канониров» отличились Сака (с пенальти), Троссар и Райс.

Личные встречи

В матче первого круга «Арсенал» обыграл соперника со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету лондонской команды 6 побед, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» с коэффициентом 2.44.