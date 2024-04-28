Джо Коул: «Челси», несомненно, будет в разы лучше в следующем сезоне

Экс-полузащитниквысказался о работе главного тренера «синих»в нынешнем сезоне.

«Я склонен считать, что у него сложнейшая работа в мировом футболе. Но клубу и тренеру нужно держаться: смена тренера — это не выход. На сегодня "Челси" отстаёт от многих грандов, но всё очень быстро может измениться.

Я довольно многое видел, чтобы с уверенностью сказать, что команда сможет исправить ситуацию и начнёт это делать уже сейчас. Нужно поддерживать тренера перед следующим сезоном, где "Челси", несомненно, будет в разы лучше», — приводит слова Коула Eurosport.

Напомним, что 27-го апреля «Челси» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) в матче 35-го тура АПЛ. После этого матча «синие» занимают 9-е место в таблице с 48-ю очками в активе.