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    АПЛ. «Арсенал» на первом месте, МС — теневой лидер

    Итоги 29-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Арсенал» — «Челси»
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    «Арсенал» — «Челси»
    В английской Премьер-лиге прошли отложенные матчи 29 тура. «Арсенал» вышел в единоличные лидеры после того как «Ливерпуль» допустил осечку. Теневой лидер АПЛ — «Манчестер Сити» тоже добился победы в рамках прошедшего игрового дня. До окончания сезона командам отсалось сыграть 4 тура, скоро мы узнаем имя нового чемпиона Англии.

    Изменения в турнирной таблице

    В перенесенном 29 туре английского чемпионата было сыграно шесть матчей. По их итогам в турнирной таблице произошли три изменения. В чемпионской гонке первое место сохранил только «Арсенал», а вот «Манчестер Сити» смог обойти в чемпионате «Ливерпуль». Теперь «горожане» занимают 2 место, а «мерсисайдцы» расположились на 3 строчке.

    Поменялись местами в таблице «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые занимают 6 и 7 места соответственно.

    Календарь и таблица АПЛ

    На три ступеньки вверх взлетел «Борнмут» (10 место), который обошёл в турнирной таблице «Брайтон» (11 место), «Вулверхэмптон» (12 место) и «Фулхэм» (13 место).

    Трио претендентов на титул

    Если до игр 29 тура лидеров английского чемпионата разделял всего лишь один балл, то сейчас разница между «Арсеналом», «Ман Сити» и «Ливерпулем» составляет три очка.

    Возглавляет АПЛ по-прежнему «Арсенал», в отложенном матче игрового дня «пушкари» в лондонском дерби разгромили «Челси» (5:0).

    В составе канониров дублями отметились Бен Уайт и Кай Хаверц. Ещё один мяч на свой счёт записал Леандро Троссард. Таким образом «Арсенал» набрал 77 очков и продолжает лидировать в лиге. До окончания сезона «Арсенал» проведёт ещё матчи против «Тоттенхэма», «Борнмута», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».

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    • На 2 место чемпионата поднялся «Манчестер Сити», набрав 76 баллов. «Горожане» одержали четвёртую победу подряд, на этот раз МС буквально уничтожил «Брайтон» (4:0).

    В составе победителей два мяча оформил Фил Фоден, ещё по мячу в сетку ворот отправили Кевин Де Брёйне и Хулиан Альварес.

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    «Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» всего на одно очко, однако считается теневым лидером, так как у команды есть ещё игра в запасе.

    На финише АПЛ «Ман Сити» сыграет против «Ноттингем Фореста», «Вулверхэмптона», «Фулхэма», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма».

    «Эвертон» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    Замыкает тройку претендентов на титул «Ливерпуль», который неожиданно оступился в 29 туре чемпионата. «Мерсисайдцы» проиграли на выезде «Эвертону» (0:2) и с 74 очками опустились на 3 место, пропустив вперёд «Ман Сити».

    У «Ливерпуля» ещё осталось сыграть 4 матча до окончания чемпионата: впереди игры против «Вест Хэма», «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона».

    Претендент на понижение в классе

    «Шеффилд Юнайтед» — главный претендент на вылет из английской Премьер-лиге. Команда занимает последнее 20 место в чемпионате, набрав 16 очков. У спасительной 17 строчки, который занимает «Ноттингем Форест» с 26 набранными пунктами.

    «Шеффилд» отстает от «Фореста» на 10 очков, а играть осталось всего 4 матча. Ещё одна осечка команды и понижение в классе обеспечено. В рамках минувшего игрового дня «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:4). «Красные дьяволы» в свою очередь заработали 53 очка, поднявшись на 6 место турнирной таблицы.

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  • 24/04/2024

    • В отложенном 29 туре английского первенства были сыграны ещё два матча: «Кристал Пэлас» дома переиграл «Ньюкасл» (2:0), а «Борнмут» с минимальным счётом переиграл «Вулверхэмптон» (1:0).

    Тур № 35

    Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут 27 и 28 апреля.

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    Лидер чемпионской гонки «Арсенал» сыграет важный матч на выезде против «Тоттенхэм»:
    игра состоится в воскресенье, 28 апреля.

    Все прогнозы на АПЛ

    Главные конкуренты «пушкарей» также сыграют свои матчи без переноса: «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Вест Хэма» 27 апреля, а «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Ноттингем Форесту»: матч заплаирован на воскресенье, 28 апреля.

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