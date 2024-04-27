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    Скотт Мактоминей«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Онлайн
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    Личка: Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, должны выиграть у «Зенита»

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча против «Зенита».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Всё будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше. Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, "Зенит" всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    Матч состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.

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