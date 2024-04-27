ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахСмена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа
    Все новости спорта

    Флитвуд Таун — Бёртон Альбион: смотрите прямую трансляцию 27.04.2024 в 14:30

    27.04.2024 в 14:30 начнется матч в Первой Лиге Англии Флитвуд Таун — Бёртон Альбион

    Футбол Футбол Англии
    В 14:30 27.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флитвуд Таун — Бёртон Альбион в Первой Лиге Англии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Бёртон Альбион» — «Флитвуд Таун» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Флитвуд Таун»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флитвуд Таун — Бёртон Альбион.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Жирона» сделает попытку обойти «Барселону» в Примере
  • «Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры