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    Скотт Мактоминей«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Онлайн
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    Федотов: Три игры с «Зенитом» — хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем противостоянии с «Зенитом» в финале Кубка России.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Никогда не разделяли турниры. Одно вытекает из другого. Мы нигде не можем позволить себе играть в полноги. Таких мыслей никогда не было и нет. Понятно, что в кубке нам предстоят серьезные игры. Вообще все три игры с "Зенитом" — хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности.

    Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником? Шансы команд в таких матчах всегда 50/50. Можно ли будет назвать победу в кубке успехом? У ЦСКА задача выигрывать всегда. На данный момент нет еврокубков. А кубок — трофей, наполненный шампанским и радостью болельщиков», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

    Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая в Москве, а ответная встреча состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

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