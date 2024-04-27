Федотов: Три игры с «Зенитом» — хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности

Главный тренервысказался о предстоящем противостоянии св финале Кубка России.

«Никогда не разделяли турниры. Одно вытекает из другого. Мы нигде не можем позволить себе играть в полноги. Таких мыслей никогда не было и нет. Понятно, что в кубке нам предстоят серьезные игры. Вообще все три игры с "Зенитом" — хороший вызов для нас и шанс показать все свои возможности.

Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником? Шансы команд в таких матчах всегда 50/50. Можно ли будет назвать победу в кубке успехом? У ЦСКА задача выигрывать всегда. На данный момент нет еврокубков. А кубок — трофей, наполненный шампанским и радостью болельщиков», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Первый матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая в Москве, а ответная встреча состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.