ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахСмена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа
    Все новости спорта

    «Реалу» больше не интересен Дэвис

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Бундеслига Футбол Германии Бавария Трансферы
    Мадридский «Реал» не заинтересован в переходе защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

    Альфонсо Дэвис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альфонсо Дэвис

    По сведениям источника, у мадридского «Реала» сменились приоритеты в вопросе усиления линии обороны перед началом следующего сезона. Несмотря на достигнутое устное соглашение с левым защитником Альфонсо Дэвисом, руководство «сливочных» переключилось на приобретение центрального защитника французского «Лилля» Лени Йоро.

    При этом переход Альфонсо Дэвиса возможен после окончания следующего сезона, когда должен истечь его контракт с «Баварией».

    Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

    Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Жирона» сделает попытку обойти «Барселону» в Примере
  • «Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры