«Реалу» больше не интересен Дэвис

Мадридский «Реал» не заинтересован в переходе защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo

По сведениям источника, у мадридского «Реала» сменились приоритеты в вопросе усиления линии обороны перед началом следующего сезона. Несмотря на достигнутое устное соглашение с левым защитником Альфонсо Дэвисом, руководство «сливочных» переключилось на приобретение центрального защитника французского «Лилля» Лени Йоро.

При этом переход Альфонсо Дэвиса возможен после окончания следующего сезона, когда должен истечь его контракт с «Баварией».

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.