Тебас: Если убрать «Реал» из чемпионата Испании, тогда будет равенство

Президент Ла Лигивысказался о конкуренции в испанском чемпионате.

«Если убрать мадридский "Реал" из чемпионата, тогда будет равенство. Нужно посмотреть, что произойдёт.

Считаю, что "Реал" проводит исключительный сезон. Если вспомнить прошлый сезон, то больше всех очков набрала "Барселона". Всё меняется. Неизвестно, станут ли команды лучше после прихода в них новых футболистов. На это влияет много факторов. Меня это не беспокоит», — приводит слова Тебаса Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Реал» уже практически обеспечил себе чемпионский титул в этом сезоне.