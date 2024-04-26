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    «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА

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    «Спартак» отправил запрос в Экспертно-судейскую комиссию по поводу 3-х эпизодов матча 21-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (0:0).

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В РФС назвали список моментов, который «красно-белые» попросили рассмотреть:

    • Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади;

    • Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка;

    • Желтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч.

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    • После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции (38 баллов).

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