«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В РФС назвали список моментов, который «красно-белые» попросили рассмотреть:
- Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади;
- Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка;
- Желтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч.
После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции (38 баллов).