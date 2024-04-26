Почеттино: Осталось шесть игр, это важно для меня и игроков

Главный тренервысказался относительно текущего положения дел в лондонской команде.

«Мы считаем себя ответственными за мотивацию игроков, но почему? Это трудно принять. То, что ты играешь за "Челси", и есть мотивация. Если у тебя нет мотивации, это сложно. Я не думаю, что проблема в мотивации.

Проблема в том, чтобы была возможность проявить себя. Мы не можем оправдывать игроков, если они не сосредоточены на игре, но в то же время мы люди, а не машины. Игроки должны быть сфокусированы на игре. Осталось шесть игр, это важно для меня, это важно для них», — цитирует Почеттино BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.