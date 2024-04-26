1-й таймРеал Сосьедад — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    Почеттино: Осталось шесть игр, это важно для меня и игроков

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Главный тренер «Челси» Маурицио Почеттино высказался относительно текущего положения дел в лондонской команде.

    Маурицио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурицио Почеттино

    «Мы считаем себя ответственными за мотивацию игроков, но почему? Это трудно принять. То, что ты играешь за "Челси", и есть мотивация. Если у тебя нет мотивации, это сложно. Я не думаю, что проблема в мотивации.

    Проблема в том, чтобы была возможность проявить себя. Мы не можем оправдывать игроков, если они не сосредоточены на игре, но в то же время мы люди, а не машины. Игроки должны быть сфокусированы на игре. Осталось шесть игр, это важно для меня, это важно для них», — цитирует Почеттино BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Жирона» сделает попытку обойти «Барселону» в Примере
  • «Лас-Пальмас» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры