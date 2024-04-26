ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    Клопп поддержал возможное назначение Слота на пост главного тренера «Ливерпуля»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Фейеноорд Эредивизия
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что новым наставником «красных» может стать Арне Слот из «Фейенорда».

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Это лучшая работа и лучший клуб в мире. Если это он, то мне нравится, как его команда играет в футбол, и всё, что я слышу о нем как о человеке. Он хороший тренер», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс.

    Слот ранее подтвердил, что ему предложили возглавить «Ливерпуль».

    В текущем сезоне «Фейенорд» под руководством Слота занял второе место в чемпионате Нидерландов и стала победителем национального кубка.

  • Момент истины. У «Арсенала» и «Ливерпуля» остался последний шанс навязать борьбу «Ман Сити»
  • «Реал» показал, что «Сити» можно победить, но «Арсеналу» и «Ливерпулю» придется поднажать, чтобы это произошло в АПЛ
  • 20/04/2024

    • Напомним, Клопп покинет «Ливерпуль» сразу после завершения сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сосьедад» «Реал»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Монпелье» возьмет реванш за поражение в первом круге
  • «Монпелье» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев проиграет пятый матч подряд?
  • Рублев — Багнис. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры