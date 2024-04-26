Клопп поддержал возможное назначение Слота на пост главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал информацию о том, что новым наставником «красных» может статьиз «Фейенорда».

«Это лучшая работа и лучший клуб в мире. Если это он, то мне нравится, как его команда играет в футбол, и всё, что я слышу о нем как о человеке. Он хороший тренер», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс.

Слот ранее подтвердил, что ему предложили возглавить «Ливерпуль».

В текущем сезоне «Фейенорд» под руководством Слота занял второе место в чемпионате Нидерландов и стала победителем национального кубка.

Напомним, Клопп покинет «Ливерпуль» сразу после завершения сезона.