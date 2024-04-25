Слот: Я хотел бы стать новым тренером «Ливерпуля», мое решение очевидно

Главный тренервысказался о том, что в его услугах заинтересован

«Я хотел бы стать новым тренером "Ливерпуля", мое решение очевидно. "Фейеноорд" и "Ливерпуль" ведут переговоры, а я жду, что из этого выйдет. Я уверен и жду, пока клубы достигнут соглашения», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Слот возглавил «Фейеноорд» в 2021-м году, в этом сезоне команда стала обладателем Кубка Нидерландов.

После окончания нынешнего сезона главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост. После 33-х туров «мерсисайцы» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе.