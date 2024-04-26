Клопп: Я не в том настроении, чтобы сдаваться и выбрасывать белый флаг

Главный тренерответил на вопрос о борьбе за чемпионский титул.

«Я бы не стал оценивать сезон сейчас. Я не в том настроении, чтобы сдаваться и выбрасывать белый флаг. Нам просто нужно позаботиться о себе и убедиться, что мы играем лучше.

Почти уверен, что "Арсенал" и "Сити" списали нас со счетов, даже если публично они заявляют что-то другое. Не думаю, что это произойдет, но если так случится, мы должны этим воспользоваться, должны выигрывать наши матчи.

В команде никто не сдался, нам просто нужно быть реалистами», — цитирует Клоппа ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.