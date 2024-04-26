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    Энцо Фернандес успешно перенес операцию

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    Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о том, как прошла операция по поводу паховой грыжи.

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    «Моя операция прошла успешно. Мне нужно было сделать ее раньше, еще полгода назад. (Все это время) я лечил себя инъекциями и лекарствами, но боль становилась все сильнее. Но я не хотел прерывать сезон.

    Спасибо за сообщения поддержки и любви. Берегите себя», — написал аргентинец на своей странице в соцсети.

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    • Ранее сообщалось о том, что Энцо Фернандес больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. Полузащитник успел провести 28 матчей за «Челси» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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