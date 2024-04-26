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    «Наполи» нашел замену Осимхену в чемпионате Франции

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    «Наполи» определился с игроком, которого хочет видеть в команде после продажи Виктора Осимхена.

    Джонатан Дэвид
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    Джонатан Дэвид

    Приоритетной трансферной целью неаполитанского клуба стал нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Источник отмечает, что французский клуб хочет получить за канадского футболиста не менее 50 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Дэвида в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 30 матчей и забил 17 мячей.

    Напомним, Осимхен до перехода в «Наполи» тоже выступал за «Лилль».

    Ранее сообщалось, что Осимхен продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».

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