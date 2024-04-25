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    «Урал» уступил «Ростову» с минимальным счетом

    «Урал» — «Ростов»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

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    В перенесенном 21-м туре российской Премьер-лиги «Урал» проиграл на своем поле «Ростову» со счетом 0:1.

    Роналдо (с мячом)
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    Роналдо (с мячом)

    Первый тайм не принес забитых голов, он получился довольно закрытым и почти без голевых моментов.

    Единственный мяч на 57-й минуте забил Роналдо, голевую передачу ему отдал другой зимний новичок Омар Сако. Для 23-летнего бразильца это уже третий мяч в чемпионате после перехода из «Левски».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Ростов 0:1
    Гол: 0:1 Ronaldo (57') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Егор Филипенко, Итало, Илья Ишков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Алексей Ионов, Андрей Егорычев Ростов: Никита Медведев, Андрей Лангович, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Иван Комаров, Даниил Павлович Уткин, Николай Комличенко, Sako O., Ronaldo Предупреждения: Эмерсон (41'), Николай Комличенко (45+1'), Силвие Бегич (62'), Виктор Мелёхин (82')

    Календарь и таблица РПЛ

    В 26-м туре РПЛ «Ростов» примет «Оренбург», «Урал» отправится в гости к «Рубину».

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