Гончаренко: Ничего не предвещало того, что мы пропустим гол

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«Первый тайм прошел в "минус" для "Урала", мы были какими‑то инертными и не могли атаковать с большим желанием. Мы проигрывали подборы, медленно двигали мяч и были закрыты. Во втором тайме мы были лучше "Ростова", но умудрились проиграть. Ничего не предвещало того, что мы пропустим гол. Думаю, что "Урал" должен был сыграть как минимум в ничью, если судить по созданным моментам.

Результат матча не вытекал из хода игры? К сожалению, так часто бывает. Это уже не первый такой матч для Урала», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

В 26-м туре РПЛ «Ростов» примет «Оренбург», «Урал» отправится в гости к «Рубину».