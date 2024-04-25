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    Гончаренко: Ничего не предвещало того, что мы пропустим гол

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итог матча против «Ростова» (0:1).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Первый тайм прошел в "минус" для "Урала", мы были какими‑то инертными и не могли атаковать с большим желанием. Мы проигрывали подборы, медленно двигали мяч и были закрыты. Во втором тайме мы были лучше "Ростова", но умудрились проиграть. Ничего не предвещало того, что мы пропустим гол. Думаю, что "Урал" должен был сыграть как минимум в ничью, если судить по созданным моментам.

    Результат матча не вытекал из хода игры? К сожалению, так часто бывает. Это уже не первый такой матч для Урала», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    В 26-м туре РПЛ «Ростов» примет «Оренбург», «Урал» отправится в гости к «Рубину».

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