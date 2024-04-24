В 20:00 24.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч: «ПСЖ» — «Лорьян» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «ПСЖ»).

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