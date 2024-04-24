ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Канунников«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о продолжении карьеры, любимом тренере и бесполезности обид
    Все новости спорта

    Лорьян — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.04.2024 в 20:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Лорьян — ПСЖ

    Футбол Лига 1 Лорьян ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 20:00 24.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Лорьян — ПСЖ в чемпионате Франции по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «ПСЖ» — «Лорьян» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «ПСЖ»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лорьян — ПСЖ.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Кубка Гагарина закончится игрой №4?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Краснодар» не упустит возможность набрать важные очки
  • «Краснодар» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Зенит» снова испытает проблемы с соперником?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры