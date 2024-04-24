Последний матч: «ПСЖ» — «Лорьян» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.92.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «ПСЖ»).
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