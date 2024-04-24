Клопп: Перед началом сезона у «Ливерпуля» была задача попасть в Лигу чемпионов

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
«Для такого клуба, как "Ливерпуль", это совершенно ясная цель. В прошлом сезоне мы не попали в Лигу чемпионов, что повлекло за собой некоторые финансовые ограничения. Поэтому перед началом этой кампании мы ставили перед собой цель попасть в зону Лиги чемпионов, несмотря на большую конкуренцию. В Премьер-лиге сразу несколько команд борются за места в еврокубках, и победа в этой борьбе — уже достижение», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
В настоящий момент «Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице и борется за чемпионство.