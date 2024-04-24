Капелло: Только суперигроки могут играть так, как Беллингем, в этом возрасте

Итальянский тренервысказался об игре форварда

«Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте — Месси и некоторые другие. Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом. Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется», — приводит слова Капелло beinsports.com.

В текущем сезоне Беллингем провел 25 матчей испанской Примере, в которых отмелся 17 голами и 4 результативными передачами.