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    Капелло: Только суперигроки могут играть так, как Беллингем, в этом возрасте

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    Итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре форварда «Реала» Джуда Беллингема.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте — Месси и некоторые другие. Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом. Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется», — приводит слова Капелло beinsports.com.

    В текущем сезоне Беллингем провел 25 матчей испанской Примере, в которых отмелся 17 голами и 4 результативными передачами.

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