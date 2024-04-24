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    Галактионов: Эмоции сейчас переполняют. Ребята — настоящие герои

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Пари НН» (3:2).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Хочется не доводить до таких моментов, побеждать. Ничего не предвещало, но эти два 11‑метровых удара, которые возникли из ничего, бьют по самолюбию команды. То, что было в конце, проявление характера, мужества, сплоченности. Сказал в раздевалке, что большая благодарность парням. Снимаю шляпу перед нашими бойцами. Это показывает, что наша команда с внутренним стержнем.

    Пенальти? Комментировать и оценивать решения не хочу, до разбора комиссии делать это не буду. Но есть таблица, которая показывает, что в наши ворота назначается больше пенальти, чем всем остальным. Некоторые решения вызывают. Не то что недоумение… Но вопросы по трактовке и к методическому подходу. Эмоции сейчас переполняют. Давайте говорить о нашей команде. Ребята — настоящие герои», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    «Пари НН» с 28 очками остается на десятом месте в РПЛ. «Локомотив» с 41 пунктом вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.

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