Булыкин: Дзюба и в 40 лет будет полезен для команды

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной Россииподелился мнением об игре форварда железнодорожников

«Говорить, что Артём постарел, неправильно. Да, обсуждают, как он сдал в скорости. Послушайте, Дзюба никогда и не был бегунком, даже в молодости. Но он прекрасно справляется со своими задачами. Он и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой, приносить пользу и бороться в штрафной.

Умения развернуть защитника, выиграть единоборство и затолкать мяч в ворота у него никуда не делись. Эти сильные качества не пропадут даже с возрастом», — цитирует Дмитрия Булыкина RT.

Несколько дней в СМИ прошла информация, что Дзюба после окончания сезона уйдет из «Локомотива». За команду он играет с февраля 2023 года.