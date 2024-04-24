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    Булыкин: Дзюба и в 40 лет будет полезен для команды

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    Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре форварда железнодорожников Артеме Дзюба.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Говорить, что Артём постарел, неправильно. Да, обсуждают, как он сдал в скорости. Послушайте, Дзюба никогда и не был бегунком, даже в молодости. Но он прекрасно справляется со своими задачами. Он и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой, приносить пользу и бороться в штрафной.

    Умения развернуть защитника, выиграть единоборство и затолкать мяч в ворота у него никуда не делись. Эти сильные качества не пропадут даже с возрастом», — цитирует Дмитрия Булыкина RT.

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