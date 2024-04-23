Венгер: Хави слишком рано объявил о своем уходе из «Барселоны»

Экс-наставникподелился мнением о работе главного тренера, который объявил о своем уходе из каталонского клуба после окончания нынешнего сезона.

«Я думаю, что Хави проделал очень хорошую работу в "Барселоне". На мой взгляд, он объявил о своём уходе слишком рано. Им не повезло ни с ПСЖ, ни с "Реалом", но они показали, что прогрессируют и становятся более сплочёнными.

Учитывая возраст игроков, они точно могут стать сильнее. Вот почему я хотел бы, чтобы Хави остался», — приводит слова Венгера Sport.es.

Ранее сообщалось о том, что Хави может остаться на посту главного тренера «Барселоны» на следующий сезон.

Напомним, что «сине-гранатовые» вылетели на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв ПСЖ. В испанской Примере «Барселона» занимает 2-е место в таблице с 70-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 11 баллов.