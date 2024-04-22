Источник: Хави готов остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны»может остаться в команде на следующий сезон.

По информации Mundo Deportivo, Хави, скорее всего, изменит свое решение и продолжит работу в «Барсе».

В феврале сразу после поражения от «Вильярреала» (3:5) в рамках Ла Лиги 44-летний специалист объявил, что покинет свой пост в конце сезона.

Источник утверждает, что в ближайшее время Хави еще раз обсудит этот вопрос с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

«Барселона» в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Каталонский клуб занимает второе место в таблице Ла Лиги после 32 туров, отставая от «Реала» уже на 11 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые проиграли «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей на стадии 1/4 финала.