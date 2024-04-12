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    Хави: Мое решение не изменится — я уйду из «Барселоны»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что не останется в команде на следующий сезон.

    Хави
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    Хави

    В конце февраля сразу после поражения от «Вильярреала» (3:5) в матче Ла Лиги Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона.

    С тех пор «Барса» провела 12 матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. Ранее на этой неделе каталонский клуб одержал победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2) в рамках первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мое решение об уходе из "Барселоны" по окончании сезоне не изменится.

    Решение, которое я принял, является правильным, оно принесло спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и моим близким.

    Я не поменяю своего мнения», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

  • Источник: Всё идет к тому, что Хави останется в «Барселоне»
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    • Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что постарается уговорить Хави остаться в команде, несмотря на февральское заявление.

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