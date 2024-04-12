Хави: Мое решение не изменится — я уйду из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны»заявил, что не останется в команде на следующий сезон.

В конце февраля сразу после поражения от «Вильярреала» (3:5) в матче Ла Лиги Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона.

С тех пор «Барса» провела 12 матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. Ранее на этой неделе каталонский клуб одержал победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2) в рамках первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мое решение об уходе из "Барселоны" по окончании сезоне не изменится.

Решение, которое я принял, является правильным, оно принесло спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и моим близким.

Я не поменяю своего мнения», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что постарается уговорить Хави остаться в команде, несмотря на февральское заявление.