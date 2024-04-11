Источник: Всё идет к тому, что Хави останется в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны»может остаться в команде на следующий сезон.

В конце февраля сразу после поражения от «Вильярреала» (3:5) в рамках Ла Лиги Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона.

С тех пор «Барса» провела 12 матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. Ранее на этой неделе каталонский клуб одержал победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2) в рамках первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

По информации Diario SPORT, сейчас всё указывает на то, что Хави останется в «Барселоне». Этого хотят не только игроки, но и руководство клуба.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что постарается уговорить Хави остаться в команде, несмотря на февральское заявление.