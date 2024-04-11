ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сон Хын МинОдиннадцать глобальных тенденций, которые будут определять ситуацию на трансферном рынке
  • 14:12
    • Хачанов выиграл у Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло
  • 11:28
    • Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта
    Все новости спорта

    Источник: Всё идет к тому, что Хави останется в «Барселоне»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов
    Главный тренер «Барселоны» Хави может остаться в команде на следующий сезон.

    Хави
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави

    В конце февраля сразу после поражения от «Вильярреала» (3:5) в рамках Ла Лиги Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона.

    С тех пор «Барса» провела 12 матчей, в которых не потерпела ни одного поражения. Ранее на этой неделе каталонский клуб одержал победу над «Пари Сен-Жермен» (3:2) в рамках первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

    По информации Diario SPORT, сейчас всё указывает на то, что Хави останется в «Барселоне». Этого хотят не только игроки, но и руководство клуба.

  • Источник: Хави может остаться в «Барселоне», но при некоторых условиях
  • Читайте по теме

    • Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что постарается уговорить Хави остаться в команде, несмотря на февральское заявление.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Кто выиграет итальянскую дуэль в Лиге Европы?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернтина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры