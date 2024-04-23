Личка — о борьбе за золото: Надо сохранить лидеров или найти равноценную замену

Марцел Личка Фото: globallookpress.com
«Для борьбы за золото нам надо сохранить наших ведущих футболистов. Потому что уже зимой приходили предложения на наших лидеров. Уверен, что летом их будет еще больше. А если кто‑то все‑таки уйдет, то надо будет искать равноценную замену.
Это будет сложно сделать. Поэтому о следующем сезоне рассуждать еще слишком рано, до него очень далеко. Мне бы хотелось на мажорной ноте закончить нынешний: и в чемпионате, и в Кубке России, — сказал Личка "Матч ТВ".
После 24 матчей "Динамо" идет третьим с 41 очком, отставание от лидера "Зенита" равно уже 9 очкам.