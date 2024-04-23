Личка — о борьбе за золото: Надо сохранить лидеров или найти равноценную замену

Главный тренер «Динамо»уверен, чтобы бороться за победу в РПЛ в следующем сезоне, команде постараться сохранить всех своих лидеров и найти игроков такого же уровня, если кто покинет клуб.

«Для борьбы за золото нам надо сохранить наших ведущих футболистов. Потому что уже зимой приходили предложения на наших лидеров. Уверен, что летом их будет еще больше. А если кто‑то все‑таки уйдет, то надо будет искать равноценную замену.

Это будет сложно сделать. Поэтому о следующем сезоне рассуждать еще слишком рано, до него очень далеко. Мне бы хотелось на мажорной ноте закончить нынешний: и в чемпионате, и в Кубке России, — сказал Личка "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

После 24 матчей "Динамо" идет третьим с 41 очком, отставание от лидера "Зенита" равно уже 9 очкам.