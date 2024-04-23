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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Личка — о борьбе за золото: Надо сохранить лидеров или найти равноценную замену

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка уверен, чтобы бороться за победу в РПЛ в следующем сезоне, команде постараться сохранить всех своих лидеров и найти игроков такого же уровня, если кто покинет клуб.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Для борьбы за золото нам надо сохранить наших ведущих футболистов. Потому что уже зимой приходили предложения на наших лидеров. Уверен, что летом их будет еще больше. А если кто‑то все‑таки уйдет, то надо будет искать равноценную замену.

    Это будет сложно сделать. Поэтому о следующем сезоне рассуждать еще слишком рано, до него очень далеко. Мне бы хотелось на мажорной ноте закончить нынешний: и в чемпионате, и в Кубке России, — сказал Личка "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    После 24 матчей "Динамо" идет третьим с 41 очком, отставание от лидера "Зенита" равно уже 9 очкам.

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