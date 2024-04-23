Источник: Эмери продлил контракт с «Астон Виллой»

Как сообщает издание The Athletic, «Астон Вилла» и главный тренерзаключили новый контракт до 2027 года.

Источник, сообщает, что испанскому специалисту нравится работать с бирмингемцами и он не хочет ничего менять. Также, по окончании сезона Эмери и руководство «Астон Виллы» могут заключить еще один контракт, еще более долгосрочный, так как владельцы клуба полностью удовлетворены работой 52-летнего наставника и хотят сохранить его как можно дольше.

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Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» в октябре 2022 года. Его прежним клубом был «Вильярреал». В текущем сезоне бирмингемцы претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов.