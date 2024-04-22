начнут матч в 18:00 в украинской Премьер-лиге, 22.04.2024.

Последний матч: «Заря» — «Шахтёр Д» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Заря» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Шахтёр Д»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Шахтёр Д — Заря.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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