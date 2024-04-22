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    Родриго: Анчелотти для меня как отец

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    Нападающий «Реала» Родриго заявил, что хочет выступать за «сливочных» до конца своей карьеры футболиста.

    Родриго
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    Родриго

    «Я очень люблю этот клуб. Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Анчелотти? Он для меня как отец», — приводит слова Родриго известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

    В нынешнем сезоне нападающий провел 45 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 8 ассистов. Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2028-го года.

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    • Напомним, что 21-го апреля «Реал» одержал волевую победу над «Барселоной», забив победный гол на 90+1-й минуте. После этого матча «сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 81-м очком в активе.

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