Родриго: Анчелотти для меня как отец

Нападающийзаявил, что хочет выступать за «сливочных» до конца своей карьеры футболиста.

«Я очень люблю этот клуб. Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Анчелотти? Он для меня как отец», — приводит слова Родриго известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне нападающий провел 45 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 8 ассистов. Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2028-го года.

Напомним, что 21-го апреля «Реал» одержал волевую победу над «Барселоной», забив победный гол на 90+1-й минуте. После этого матча «сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 81-м очком в активе.