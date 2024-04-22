Медина о предстоящем поединке с ЦСКА: Это будет особенный матч для каждого спартаковца

Нападающийподелился мыслями перед матчем св рамках 21-го тура РПЛ.

«Дерби есть дерби. Здесь не нужно какой-то дополнительной мотивации. Все и так понимают, какой матч нас ждёт. Нужно поработать над некоторыми моментами и подойти к дерби с максимальной уверенностью.

Такая победа над "Ростовом" должна нам в этом помочь. Это будет особенный матч не только для меня, а для каждого спартаковца», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

Напомним, что в прошлом туре «красно-белые» разгромили «Ростов» со счетом 5:1, а ЦСКА неожиданно проиграл «Ахмату» (1:2).

Матч между «Спартаком» и армейцами состоится 25-го апреля в 20:30 мск.