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    Медина о предстоящем поединке с ЦСКА: Это будет особенный матч для каждого спартаковца

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    Нападающий «Спартака» Хесус Медина поделился мыслями перед матчем с ЦСКА в рамках 21-го тура РПЛ.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «Дерби есть дерби. Здесь не нужно какой-то дополнительной мотивации. Все и так понимают, какой матч нас ждёт. Нужно поработать над некоторыми моментами и подойти к дерби с максимальной уверенностью.

    Такая победа над "Ростовом" должна нам в этом помочь. Это будет особенный матч не только для меня, а для каждого спартаковца», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

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    • Напомним, что в прошлом туре «красно-белые» разгромили «Ростов» со счетом 5:1, а ЦСКА неожиданно проиграл «Ахмату» (1:2).

    Матч между «Спартаком» и армейцами состоится 25-го апреля в 20:30 мск.

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