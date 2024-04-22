начнут матч в 00:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 22.04.2024.

Последний матч: «Атлетико Гойаньенсе» — «Сан-Паулу» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико Гойаньенсе» — «Сан-Паулу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.49.

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