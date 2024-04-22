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    Анчелотти объяснил гневную реакцию Винисиуса на замену

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти раскрыл подробности гневной реакции бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора после замены в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (3:2).

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Ему не понравилась замена, он говорил, что хочет продолжать игру. Но силы, которые затратили игроки, особенно нападающие, были огромными. Я учитывал ещё и то, как лидеры провели прошлую игру.

    Мы просим нападающих защищаться и работать на команду, после чего они набирают максимальную скорость и затрачивают много энергии. Я понимаю, что Винисиус хотел продолжить играть, но нам нужны были свежие силы», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Напомним, Винисиус в матче с каталонской командой забил гол с пенальти и отдал результативную передачу. Анчелотти заменил бразильца на 82-й минуте встречи.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 32 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.

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