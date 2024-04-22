Анчелотти объяснил гневную реакцию Винисиуса на замену

Наставник «Реала»раскрыл подробности гневной реакции бразильского вингера командыпосле замены в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной» (3:2).

«Ему не понравилась замена, он говорил, что хочет продолжать игру. Но силы, которые затратили игроки, особенно нападающие, были огромными. Я учитывал ещё и то, как лидеры провели прошлую игру.

Мы просим нападающих защищаться и работать на команду, после чего они набирают максимальную скорость и затрачивают много энергии. Я понимаю, что Винисиус хотел продолжить играть, но нам нужны были свежие силы», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Винисиус в матче с каталонской командой забил гол с пенальти и отдал результативную передачу. Анчелотти заменил бразильца на 82-й минуте встречи.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 32 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.