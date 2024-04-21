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    Президент «Реала» обратился к Лунину

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    После матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) президент «Реала» Флорентино Перес поздравил Андрея Лунина с великолепной игрой и предложил продлить контракт с его клубом.

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    Президент королевского клуба не скрывает, что хочет, чтобы украинец продлил контракт со сливочными, поэтому сказал ему следующее:

    «Ты можешь перейти в другой клуб, чтобы играть больше, но ты нигде не получишь столько славы, как здесь», — приводит слова Переса Realmadridexclusivo.

    На внутренней арене после 31-го тура Реал имеет в своем наследии 78 зачетных очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отрыв от Барселоны, занимающей вторую ступень, составляет восемь очков. Андрей Лунин в нынешнем сезоне отыграл за мадридцев в 26 играх во всех официальных турнирах: 22 пропущенных гола, 12 поединков «на ноль».

    В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Баварией».

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