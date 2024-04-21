Энрике ответил, хочет ли «ПСЖ» сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Наставник «ПСЖ»ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы его команда встретилась с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Сначала мы должны устранить команду, которая заняла первое место в нашей группе. Как вы помните, это была группа смерти. "Боруссия" — качественная команда, как и мы. Этот полуфинал будет очень сложным.

У "Боруссии" присутствует точно такое же желание попасть в финал. Если мы дойдём до финала, то я вам отвечу», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 1 мая в Дортмунде. Ответная игра пройдёт 7 мая.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команды выступали в одном квартете на групповом этапе Лиги чемпионов. «Боруссия» заняла первое место, набрав 11 очков. «ПСЖ» расположился на второй строчке с восьмью очками.