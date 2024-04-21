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    Рефери отменил гол Ямаля в ворота «Реала»

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    Голкипер «Реала» Андрей Лунин поймал мяч на ленточке ворот.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    В 22:00 по мск. стартовал матч 32-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Первый тайм команды закончили с ничейным результатом — 1:1.

    Единственный гол «Барселоны» забил Андреас Кристенсен на 6-й минуте, а на 18-й минуте нападающий «Реала» Винисиус реализовал пенальти.

    В середине 1-го тайма нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пяткой переправил мяч в сторону ворот Андрея Лунина. Голкипер «Реала» поймал мяч на ленточке ворот. После этого эпизода арбитр воспользовался системой VAR и отменил гол.

    «Реал» — «Барселона»
    Кадр из трансляции

    Следите за ходом поединка по этой ссылке.

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