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    Артета раскритиковал календарь «Арсенала»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал календарь лондонского коллектива.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Дело не во мне или в Пепе, речь о здоровье игроков.

    Когда выступаешь в еврокубках, каждая команда должна быть в одинаковых условиях. Нельзя, чтобы одна команда не играла семь дней или за три дня до очного матча, чтобы она имела больше времени на восстановление. А тебе потом еще после этого играть в АПЛ и Кубке Англии.

    Это неправильно — под каким углом ни смотри на это. Давайте поговорим об игроках, главных героях, об их защите.

    Давайте защитим футболистов и сделаем все возможное, чтобы дать им как можно больше времени, чтобы они могли восстановиться, сыграть и сделать то шоу, которое они устраивают каждую неделю», — цитирует Артету Daily Mail.

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