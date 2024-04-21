«Астон Вилла» переиграла «Борнмут», «Кристал Пэлас» крупно обыграл «Вест Хэм»

Мусса Диаби Фото: globallookpress.com
На гол Доминика Соланке хозяева ответили точными ударами Моргана Роджерса, Муссы Диаби и Леона Бэйли.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Астон Вилла — Борнмут 3:1
Голы: 0:1 Доминик Соланке (пенальти) (31'), 1:1 Морган Роджерс (45 + 1'), 2:1 Мусса Диаби (57'), 3:1 Леон Бэйли (78') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Мэтти Кэш (Кейн Кеслер, 90'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Леон Бэйли (Диего Карлос, 87'), Мусса Диаби (Джон Дуран, 90'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс Борнмут: Нето, Милош Керкез, Ллойд Келли, Маркос Сенеси (Энтойн Семеньо, 63'), Илья Забарный, Адам Смит (Максимилиан Ааронс, 46'), Данго Уаттара (Enes Ünal, 82'), Райан Кристи (Alex Scott, 76'), Льюис Кук, Доминик Соланке, Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 76') Предупреждения: Адам Смит (21'), Маркос Сенеси (37'), Илья Забарный (55'), Мэтти Кэш (87')
Таким образом, «Астон Вилла» смогла набрать 66 очков и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице. У «Борнмута» 42 пункта и 13-я строчка.
В параллельной игре «Кристал Пэлас» смог разгромить «Вест Хэм» со счетом 5:2.
На дубль Жана-Филипа Матеты, голы Майкла Олисе и Эберечи Эзе, а также автогол Эмерсона гости ответили точным ударом Майкла Антонио и автоголом Тирика Митчелла.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Вест Хэм 5:2
Голы: 1:0 Майкл Олисе (7'), 2:0 Эберечи Эзе (16'), 3:0 Эмерсон (автогол) (20'), 4:0 Жан-Филипп Матета (31'), 4:1 Майкл Антонио (40'), 5:1 Жан-Филипп Матета (64'), 5:2 Тайрик Митчелл (автогол) (89') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Науиру Ахамада, 62'), Уилл Хьюз (Жайро Ридевальд, 81'), Майкл Олисе (Джордан Айю, 68'), Эберечи Эзе (Джеффри Шлупп, 81'), Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 68') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Эдсон Альварес (Калвин Филлипс, 75'), Эмерсон, Анджело Огбонна (Аарон Крессвел, 46'), Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 75'), Лукас Пакета, Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус (Максвелл Корне, 86'), Томаш Соучек (Бенджамин Джонсон, 46') Предупреждения: Майкл Антонио (27'), Уилл Хьюз (39'), Тайрик Митчелл (45 + 8'), Томаш Соучек (45 + 8'), Науиру Ахамада (66')
«Кристал Пэлас» (36 очков) — 14-й, «Вест Хэм» (48 пунктов) — восьмой.