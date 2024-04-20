В 22:00 20.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч: «Кадис» — «Жирона» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Жирона» — «Кадис». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Жирона»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Жирона — Кадис.

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