начнут матч в 19:30 в чемпионате Испании по футболу, 20.04.2024.

Последний матч: «Бетис» — «Валенсия» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Валенсия»).

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