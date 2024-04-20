В «Роме» подвергли критике календарь Серии А

сделала официальное заявление по поводу календаря итальянской Серии А на фоне выхода в полуфинал Лиги Европы.

«Благодаря своим результатам и четырём европейским полуфиналам подряд "Рома" внесла вклад в рейтинг УЕФА, и теперь итальянские клубы получат пять мест в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, как и немногие другие.

Несмотря на это, сегодня президент Казини принял несправедливое решение в отношении "Ромы", вынудив нас встретиться с леверкузенским "Байером" в невыгодном положении, что является непонятным шагом для всей итальянской футбольной системы.

"Рома", её игроки и персонал подтверждают свою приверженность борьбе с этим неоправданным бедствием при поддержке наших невероятных болельщиков», — сказано в заявлении на официальном сайте римского клуба.

28 апреля «Рома» встретится с «Наполи» в 34-м туре, а 2 мая сыграет с «Байером» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.