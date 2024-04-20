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    В «Роме» подвергли критике календарь Серии А

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    «Рома» сделала официальное заявление по поводу календаря итальянской Серии А на фоне выхода в полуфинал Лиги Европы.

    Джанлука Манчини («Рома»)
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    Джанлука Манчини («Рома»)

    «Благодаря своим результатам и четырём европейским полуфиналам подряд "Рома" внесла вклад в рейтинг УЕФА, и теперь итальянские клубы получат пять мест в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, как и немногие другие.

    Несмотря на это, сегодня президент Казини принял несправедливое решение в отношении "Ромы", вынудив нас встретиться с леверкузенским "Байером" в невыгодном положении, что является непонятным шагом для всей итальянской футбольной системы.

    "Рома", её игроки и персонал подтверждают свою приверженность борьбе с этим неоправданным бедствием при поддержке наших невероятных болельщиков», — сказано в заявлении на официальном сайте римского клуба.

    28 апреля «Рома» встретится с «Наполи» в 34-м туре, а 2 мая сыграет с «Байером» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

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