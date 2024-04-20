ПерерывРубин — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
  • 13:01
    • «Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Кардифф Сити — Саутгемптон: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.04.2024 в 17:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Кардифф Сити — Саутгемптон

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Кардифф Сити Саутгемптон
    Кардифф Сити и Саутгемптон начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 20.04.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Саутгемптон» — «Кардифф Сити» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Саутгемптон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Кардифф Сити — Саутгемптон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» не пустит «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Сможет ли ЦСКА уверенно переиграть «Ахмат»?
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Соперники в Магнитогорске снова не порадуют открытой игрой?
  • «Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жирона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  13.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры