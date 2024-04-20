Галактионов ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Локомотиве»

Главный тренеротреагировал на информацию о том, что форвард командыможет покинуть команду летом.

«Правильно вы сказали, что эта информация гуляет. Не надо обращать внимания на слухи, мы спокойной готовимся к игре. Артем — часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба. Все решение будут приниматься в конце сезона по всем моментам. Повторюсь, что он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач на сегодня.

Состояние Ньямси? Он вернулся в общую группу. Он здоров, но тут вопрос его игрового тонуса и функционального состояния. В случае необходимости может выйти и помочь команде на определенном отрезке времени», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».