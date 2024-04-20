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    Артем Дзюба«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
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    Галактионов ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Локомотиве»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию о том, что форвард команды Артем Дзюба может покинуть команду летом.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Правильно вы сказали, что эта информация гуляет. Не надо обращать внимания на слухи, мы спокойной готовимся к игре. Артем — часть нашего коллектива, мы все вместе сосредоточены на выполнении текущей задачи. Все остальное будет решаться в конце сезона, потому что контракты заканчиваются у большой группы игроков, в том числе у всего тренерского штаба. Все решение будут приниматься в конце сезона по всем моментам. Повторюсь, что он хорошо работает, он часть нашего коллектива и готов помочь команде в выполнении всех задач на сегодня.

    Состояние Ньямси? Он вернулся в общую группу. Он здоров, но тут вопрос его игрового тонуса и функционального состояния. В случае необходимости может выйти и помочь команде на определенном отрезке времени», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

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