Александер-Арнольд: Дать «Ман Сити» преимущество за шесть матчей до конца — почти то же самое, что вручить титул

Защитникответил на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ.

«Когда вступаешь в гонку за титул с "Манчестер Сити", понимаешь, что они действуют на грани совершенства. "Арсенал" испытал это на себе, мы испытали два или три раза. Вы не можете оступиться или совершать ошибки. Они и глазом не моргнут, дай им преимущество. Они не кажутся уязвимыми, это хорошо отлаженный механизм.

Это то, что они умеют делать — когда у них пошла игра, их становится невозможно остановить. Дать им это преимущество за шесть матчей до конца — почти то же самое, что вручить титул. Мы можем лишь надеяться, что кто-то окажет нам услугу, и увеличивать нашу разницу мячей.

У нас осталось шесть игр, время пролетит незаметно. Наша цель — выигрывать каждую игру и попытаться извлечь из них пользу. Это всё, что мы можем. Это будет сложно, но за последние несколько недель я видел, как шансы команд на выигрыш в АПЛ менялись всего от одного результата. В Премьер-лиге может случиться что угодно», — приводит слова Александер-Арнольда Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.