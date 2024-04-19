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    Личка: Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о задачах команда на остаток нынешнего сезона РПЛ.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «У нас не получилось выиграть три подряд матча в чемпионате России, добиться результата. Я говорил ребятам, что мне не нравится нынешняя игра команды. Мы можем добавить во многих аспектах.

    Как бы грустно ни было, но наша гонка с "Зенитом" закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», — сказал Личка СЭ.

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  • 17/04/2024

    • После 23-х туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 9 очков. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Пари НН» 21-го апреля.

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