«Бавария» летом может потратить на трансферы до 200 млн евро

Руководствопланирует серьезные изменения в составе после завершения сезона.

По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб намерен выделить на приобретение новых игроков до 200 миллионов евро.

Источник при этом уточняет, что часть этой суммы будет получена от продажи игроков текущего состава.

Ранее сообщалось, что в список неприкасаемых в «Баварии» входят лишь пять футболистов, среди них вратарь Мануэль Нойер.

«Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал леверкузенский «Байер».

Напомним, «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.