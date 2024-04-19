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    «Бавария» летом может потратить на трансферы до 200 млн евро

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    Руководство «Баварии» планирует серьезные изменения в составе после завершения сезона.

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    По информации журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский клуб намерен выделить на приобретение новых игроков до 200 миллионов евро.

    Источник при этом уточняет, что часть этой суммы будет получена от продажи игроков текущего состава.

    Ранее сообщалось, что в список неприкасаемых в «Баварии» входят лишь пять футболистов, среди них вратарь Мануэль Нойер.

  • «Бавария» готова продать Гнабри
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    • «Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал леверкузенский «Байер».

    Напомним, «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

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