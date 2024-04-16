«Бавария» готова продать Гнабри

рассматривает возможность продажипосле завершения сезона.

«Бавария» готова рассмотреть предложения по Гнабри, у которого самая большая зарплата в мюнхенском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом сам игрок не против остаться в «Баварии» и рассмотрит вариант с уходом только в том случае, если у него будет возможность продолжить карьеру в другом топ-клубе.

В текущем сезоне Гнабри из-за травм провел в чемпионате Германии лишь девять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в 45 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн может вернуться в «Баварию».