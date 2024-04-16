«Бавария» готова продать Гнабри

Серж Гнабри Фото: globallookpress.com
«Бавария» готова рассмотреть предложения по Гнабри, у которого самая большая зарплата в мюнхенском клубе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
При этом сам игрок не против остаться в «Баварии» и рассмотрит вариант с уходом только в том случае, если у него будет возможность продолжить карьеру в другом топ-клубе.
В текущем сезоне Гнабри из-за травм провел в чемпионате Германии лишь девять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в 45 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн может вернуться в «Баварию».