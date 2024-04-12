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    Источник: Нагельсман вернется в «Баварию»

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    Юлиан Нагельсман снова может стать главным тренером «Баварии».

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    По информации BILD, 36-летний специалист стал основным кандидатом на замену Томаса Тухеля.

    Мюнхенский клуб начал работать над этим вариантом сразу после того, как стало известно, что Хаби Алонсо решил остаться в леверкузенском «Байере» еще как минимум на сезон.

    Нагельсман с осени 2023-го возглавляет сборную Германии, но его контракт с Немецким футбольным союзом рассчитан только до лета этого года.

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