Источник: Нагельсман вернется в «Баварию»

снова может стать главным тренером

По информации BILD, 36-летний специалист стал основным кандидатом на замену Томаса Тухеля.

Мюнхенский клуб начал работать над этим вариантом сразу после того, как стало известно, что Хаби Алонсо решил остаться в леверкузенском «Байере» еще как минимум на сезон.

Нагельсман с осени 2023-го возглавляет сборную Германии, но его контракт с Немецким футбольным союзом рассчитан только до лета этого года.

Напомним, Нагельсман уже работал в «Баварии» с июля 2021-го по март 2023 года.