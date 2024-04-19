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    Анчелотти: В серии пенальти я был очень удивлен Рюдигером

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал игрока своей команды, который удивил его больше всего в серии пенальти ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Футболисты говорили мне, что хотят выиграть. Лунин заявил, что готов отбивать… В итоге всё получилось.

    Мы отлично исполнили пенальти, и я был очень удивлён Рюдигером. В нынешнем сезоне у нас не всегда складывается с пенальти, но в этот раз всё прошло хорошо», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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    • В нынешнем сезоне Рюдигер провел 39 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 2 гола и сделала столько же голевых передач.

    Напомним, что «сливочные» прошли «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 по пен.) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют против «Баварии».

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