Анчелотти: В серии пенальти я был очень удивлен Рюдигером

Главный тренерназвал игрока своей команды, который удивил его больше всего в серии пенальти ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Футболисты говорили мне, что хотят выиграть. Лунин заявил, что готов отбивать… В итоге всё получилось.

Мы отлично исполнили пенальти, и я был очень удивлён Рюдигером. В нынешнем сезоне у нас не всегда складывается с пенальти, но в этот раз всё прошло хорошо», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел 39 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 2 гола и сделала столько же голевых передач.

Напомним, что «сливочные» прошли «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 по пен.) и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют против «Баварии».